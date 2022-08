Neue Version von „Blender to Arnold“ erscheint!

BtoA wird in Version 0.4.5 veröffentlicht. Der Creative Director von Luna Digital ermöglicht den Brückenschlag von Blender zu Autodesks Rendering-Tool Arnold.

In nuce: Wer mit Blender modelliert, muss auch mit Blender rendern? Nicht, wenn es nach Aaron Powell geht! Der Besitzer und Creative Director bei Luna Digital hat Version 0.4.5 von BtoA veröffentlicht (aka „Blender to Arnold“). Das Add-on wird von der Blender Community entwickelt, verknüpft Blender mit Autodesks Rendering-Tools. Version 0.4.5 bietet: Unterstützung für Blender 3.0 und aufwärts, bessere Unterstützung für Arnold 7, mehrere Bugfixes, und zahlreiche Verbesserungen für bestehenden Werkzeugkasten.

Weitere Infos zu BtoA (und dem Kopf dahinter): In einem Posting auf blenderartists.org verrät Aaron, er verwende BtoA für seine Arbeit beim Animationsstudio Luna Digital flächendeckend – beispielsweise für: Produkt-Renderings, Marketing-Videos, VFXen für Indie-Filme und Kurzfilme. Aaron ist Alumnus des Rochester Insitute of Technology, wo er sein Studium mit einem Bachelor in 3D Digital Graphics erfolgreich abgeschlossen hat.

Weitergeklickt: Alles Weiterführende zu BtoA auf Github und BlenderNation.