CAD-Tool für Concept Artists?

Im Februar ging Nick Kallen mit seinem Tool in die offene Beta – mittlerweile ist Version 0.6.6 erschienen. Wer mit Blender arbeitet, erlebt hier eine angenehme Überraschung!

In nuce: „Was kann CAD, was Künstler:innen nicht können?“, fragen sich viele Concept Designer:innen, die beim Wort CAD erstmal Bauchschmerzen bekommen. Aber Halt! Nick Kallen kennt ein Gegenmittel gegen CAD-bedingte Beschwerden! Im Februar dieses Jahres ist Nick mit Plasticity in die offene Beta gegangen – damals mit der Version 0.3.

Was ist Plasticity? Bei Plasticity handelt es sich um ein Tool für die Modellierung von NURBS, richtet sich an solche User:innen, die sich mit Concept Design beschäftigen. Das Tool versteht sich als kostengünstige und User:innen-freundliche Software-Lösung für Concept Artists, ist für die Betriebssysteme Windows und Mac verfügbar. Im Februar hat Nick ebenfalls eine bald nachrückende Linux-Version angekündigt. Laut Kallen soll der endgültige Release des Tools mit 25 US-Dollar für eine unbefristete Lizenz bepreist sein. Zum Zeitpunkt dieser News war 0.6.6 die aktuellste Version von Plasticity.

Was kann Plasticity? Das Tool kommt mit einer Blender-artigen Benutzeroberfläche daher, bestückt mit kontextsensitiven Widgets und Pop-Up-Bedienfeldern. Mit Plasticity soll es möglich sein, zügig Hard-Surface-Assets zu erstellen. Wie? Indem User:innen anhand boolescher Operationen 2D-Kurven mit 3D-Primitves kombinieren. Fertigerstellte Modelle werden, zwecks weiterer Bearbeitung in DCC- oder CAD-Tools, in den Dateiformaten C3D, OBJ, STEP, IGES oder SAT exportiert.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu Plasticity auf Github. Mit den nachfolgenden Videos demonstriert euch Nick einerseits den Funktionsumfang von Version 0.3, andererseits zeigt er Interessierten, anhand unterschiedlicher Fallbeispiele, die Handhabe des Tools. Im letzten Video macht Nick die mit Version 0.6.6 hinzugekommene Funktion Reference Images verständlich.

Intro to Plasticity 0.3 in 13 minutes



What is Plasticity?: CAD for Artists



Modeling a sci-fi coffee cup in Plasticity



Plasticity: New feature: Reference Images