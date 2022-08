In nuce: Wer erinnert sich noch an die aufbrechenden Nullerjahre, als Halo: Combat Evolved von Bungie Studios als Xbox-exklusiver Titel an die Spielekonsole von Microsoft gezurrt wurde? Seither sind über zwei Dekaden vergangen – und Halo sprang jüngst von Gaming-Kosmos in Streaming-Stratosphären über. Dazu hat MPC einen VFX Breakdown zum Serien-Spektakel veröffentlicht. VFX-Haus MPC war mit über 400 Shots daran beteiligt, die beliebte Sci-Fi-Videospielreihe in ein Serien-Format zu übertragen, welche im März dieses Jahres auf der Streaming-Plattform von Paramount seine Premiere feierte.

Wovon handelt die Halo-Serie? Wie in der Game-Vorlage erzählt Halo den kriegerischen Konflikt zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Zivilisation namens Covenant (dt. etwa Bund oder Bündnis). Laut Beschreibung des VFX Breakdowns will Halo anhand einer Mischung aus Action und Drama, zudem mit einer fiktionalen Vision des 26ten Jahrhunderts fesseln, in welchem die Serie angesiedelt ist. Natürlich immer mit dabei: John-117, alias Master Chief, dem ikonischen Protagonisten aus der Spielreihe.

MPC HALO VFX Breakdown Reel