Vorschau zu nutzwertigem Blender-Add-on erschienen!

In nuce: Blender, die Eierlegende Wollmilchsau der DCC-Tools, will beim Compositing nicht so, wie ihr? Dann wartet jetzt Abhilfe, denn Antoine Bagattini hat eine vielersprechende Vorschau veröffentlicht. Diese zeigt ein neues Blender-Add-on, welches sich bei Antoine und seinem Team gerade in der Mache befindet. Das Add-on soll die Handhabe mit Blenders Compositor vereinfachen – dank zahlreicher, neuer Presets (bspw. Pink, Grün, Dunkelgrün oder Gold). Zusätzlich soll es User:innen möglich sein, eigene Presets zu erstellen und zu speichern. Seht dazu Antoines Twitter-Posting ganz unten.

Wer ist Antoine Bagattini? Antoine hat sich auf Architekturvisualisierung und computergenerierte Umgebungen spezialisiert – er erstellt zusätzlich Add-ons. Das Schaffen des Artists verfolgt ihr auf ArtStation, Gumroad oder Twitter. Auf letzterer informiert Antoine auch über das Fortschreiten seines Blender-Add-ons – siehe dazu auch nachfolgendes Posting (ganz unten). Es war der 09.12. letzten Jahres, als wir Antoine zuletzt gefietschert haben. Damals veröffentlichte er seinen prozeduralen Efeu-Generator für Blender.

Blender in Version 3.3: Erst montags berichteten wir über die Beta-Phase von Blender 3.3 – respektive über den dazugehörigen Release, der bereits Anfang September ansteht. Und am 11.07.2022 erzählten wir über den Release von Blender 3.2.1, mit dem The Blender Foundation viele Bugfixes vornahm.