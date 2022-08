Add-on macht Asset-Handling komfortabler?

In nuce: Behämmert: Ihr habt das ideale Teakholz-Material in der Asset-Bibliothek von The Poliigon entdeckt – aber wie bekommt ihr die Asset-Schönheit von der Website ins Blender-Projekt? Was jetzt folgt, ist umständliches Klicki-Klicki, bei dem sich die Finger verknoten, oder? Nicht unbedingt! Das Team von The Poliigon hat ein neues Add-on veröffentlicht, welches User:innen dabei helfen sollte, den Blender-Workflow geschmeidiger zu gestalten. Bei The Poliigon handelt es sich um eine Asset-Sammlung wertiger Texturen, Modelle, Brushes und HDRIs. Das Add-on nun erleichtert das Durchsuchen, Kaufen, Downloaden und Importieren von Poliigon-Assets, indem User:innen die Leistungen von Poliigon direkt auf der Blender-Benutzeroberfläche ansteuern. Laut Beschreibung funktioniert das Add-on mit Blender 2.8 und höher.

Was kann die Asset-Bibliothek The Poliigon? The Poliigon bietet User:innen über 5.000 Assets. Die Sammlung, auf die User:innen zugreifen, beginnt preislich bei 15 US-Dollar monatlich, was 180 US-Dollar im Jahr ausmacht. Weitere Leistungsmodule sind mit 23 US-Dollar und 30 US-Dollar monatlich bepreist. Interessierte informieren sich auf poliigon.com weiterführend.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zum Poliigon-Add-on für Blender. Die beiden nachfolgenden Videos demonstrieren Einrichten und Handhabe des Add-ons.

How to install the Poliigon Addon for Blender



How to import materials, models, HDRs, and Brushes using the Poliigon Addon for Blender