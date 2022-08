Adobe veröffentlicht kostenlosen Leitfaden!

In nuce: Horror-Thriller von Clive Barker und Techno-Thriller von Michael Crichton pflastern euren Nachttisch? Wie öde! Wieso nicht die abendliche Bettlektüre aufpeppen – mit einem technischen Handbuch! Richtig gelesen. Denn Adobe hat veröffentlicht: “Best Practices & Workflow Guide for Long Form and Episodic Post Production” (dt.: Best Practice und Workflow-Leitfaden für die Postproduktion von Long-Form- und episodischen Formaten”). Der Leitfaden ist kostenlos, umfasst nahezu 140 Seiten.

Welche Nutzwerte bietet der Leitfaden? Der Leitfaden richtet sich an User:innen von Adobe Premiere Pro, versteht sich als Sammlung tiefgreifender Einblicke, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und bebilderter Fallbeispiele – zusammengestellt von einer Autorengruppe, bestehend aus Expert:innen aus der Kreativindustrie und führenden Adobe-Techniker:innen. Das zumindest verspricht die Einleitung des Leitfadens, der keine Einheitslösungen bieten möchte, sondern einen Einblick zu erprobten Herangehensweisen, die bereits renommierten Adobe-Kund:innen weitergeholfen haben (bspw. die Macher:innen von David Finchers Gone Girl, Tim Millers Deadpool, oder Hail, Caesar! von den Coen-Brüdern).

Weitergeklickt: Den kompletten Leitfaden online anschauen. Wer geschriebene Leitfaden wertschätzt, der wird auch „The Animation Field Guide“ vom 08.07.2022 goutieren können, der sich an Animator:innen richtet, die mit Unreal Engine arbeiten. Wieder mit Unreal Engine, diesmal im Kontext der Virtual Production, beschäftigt sich „The Virtual Production Field Guide Vol. 2“, geschrieben von AR-/XR-Spezialisten Noah Kadner (19.04.2021).