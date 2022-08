Das Element erscheint in der Version 1.2!

In nuce: Ordnung ist das halbe Leben – und die andere Hälfte ist Unordnung, oder? Egal, ob geordnetes Chaos, chaotische Ordnung: Irgendwann kommt für jede:n VFXler:in der Punkt, an dem der Asset-Wust nach einem strukturierten Ablagesystem schreit. Da hilft es womöglich, dass die neueste Version von Das Element erschienen ist (stilisierte Schreibweise: das element). Damit wird die VFX Library Software in der Version 1.2 veröffentlicht. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Laut der Münchner Entwickler:innen lag bei der Umsetzung von Version 1.2 der Fokus auf Benutzer:innenfreundlichkeit – insbesondere anhand neuer Funktionen betreffs Teamarbeit.

Neue Funktionen: Zu denjenigen Funktionen, welche die Entwickler:innen hervorheben, gehören die nachstehenden. In einem gesonderten Video liefert Jonas Kluger, Gründer von und Kopf hinter Das Element, eine Übersicht zu den neuen Funktionen (siehe unten).

Shopping Cart / Collections: Damit lassen sich Elemente mit Teammitglieder:innen teilen. User:innen durchsuchen vorhandene Libraries, bündeln die gewünschten Elemente innerhalb einer Sammlung. Mit Collections soll längeres Suchen von Elementen der Vergangenheit angehören.

Der Sphere-Viewer wurde innerhalb von HDR-Sphären-Organisieren-Funktion hinzugefügt. Für diesen speziellen Typ von Panoramabildern wurde der Medientyp Sphäre (engl.: Sphere) ergänzt.

Außerdem ist jetzt API-Unterstützung für Python 2 und 3 verfügbar. Mitgeliefert wird eine durchdachte Dokumentation mitsamt Beispiel-Skripten.

Sammlungen von Elementen können in einer benutzerdefinierten Ordnerstruktur untergebracht werden. Jede:r User:in kann eigene Sammlungen und Favoriten anlegen. Diese können öffentlich gemacht, oder auf privat geschaltet werden.

Die Benutzeroberfläche wurde an vielen Punkten verbessert – beispielsweise: neue Filter, angepasste Mehrfachauswahl, neue Funktion Warenkorb (engl.: Shopping Cart), und mehr.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu Das Element. Zuletzt berichteten wir am 25.03.2022 über Asset-Management aus München, denn damals erschien Version 1.1.4 von Das Element.

das element | VFX library software | version 1.2 – feature overview