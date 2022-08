JangaFX stellt EmberGen 1.0 vor!

In nuce: Arsch im Kinosessel. Auf der Leinwand eine Explosion. Dann eine zweite, noch bombastischere Explosion, die euch ins Sitzleder drückt. Wer sich hier wiederfindet, der sitzt nach Feierabend im neuen Michael Bay – und zieht während der Arbeitszeit Explosionen mit JangaFX aus der Pipeline. Für alle Knall-und-Wumms-Fans: Anfang Juli hat JangaFX, im Rahmen eines Livestreams, EmberGen in der Version 1.0 vorgestellt. Bei EmberGen handelt es sich um ein Echtzeit-Tool auf GPU-Basis, mit dem User:innen Feuer, Rauch und andere Partikelsysteme simulieren.

Was kann EmberGen 1.0? Die vielleicht aufregendste, bekanntgegebene Neuerung: die komplette Überarbeitung des GPU-Partikelsystems von EmberGen! Zu den damit einhergehenden Neuerungen sollen gehören: ein Partikel-Trail-System, verbessertes Particle Lighting, aus Partikeln emittierende Flammen und Rauch, oder die Möglichkeit, Partikel in andere DCC-Tools zu exportieren – und zwar im Alembic-Dateiformat. Laut Roadmap von JangaFX werden sich der Version 1.0 weitere Neuerungen anschließen – darunter: Unterstützung für Deep EXR, eine komplett überarbeitete Export-Funktion, oder die Möglichkeit, mehrere Meshes zu importieren.

Weitergeklickt: Die Roadmap von JangaFX. Im nachstehenden, eineinhalbstündigen Video, erfahren Interessierte alles zu den neuen Funktionen von EmberGen 1.0. Zuletzt berichteten wir am 07.10.2021 über EmberGen, welches damals mit Version 0.7.5 in den Pre-Release ging.

EmberGen 1.0: GPU particle overhaul, learn our most powerful feature ever!