Behind-the-Scenes-Video zu klassischem Roger-Rabbit-Kurzfilm erschienen!

In nuce: Eine Inhaltsangabe wie Dynamit: Anthropomorphes Häschen Roger Rabbit auf Jagd nach dem ausgebüxten Baby Herman! Bitte was? Ja, denn unser Kollege Jamie Lang, Journalist bei CartoonBrew.com, hat in seinem Online-Artikel „See How Computer Animation was Used Over 30 Years Ago to Produce ‘Roller Coaster Rabbit’“ auf ein Behind-the-Scenes-Video hingewiesen, welches die Entstehungsgeschichte des animierten Kurzfilms Roller Coaster Rabbit nachzeichnet. Das Video hat eine Länge von 25 Minuten.

Hintergrundinfos: In seinem Artikel unterstreicht Jamie mehrere Aspekte des Videos, welche zeitgenössischen Zuschauer:innen anachronistisch erscheinen könnten. Beispielsweise weiß Jamie davon zu berichten, dass der Achtminüter Roller Coaster Rabbit in Disneys Animationsstudio in Orlando, Florida entstanden ist – dieses war direkt in jenem Freizeitpark gelegen, der heute unter dem Namen Disney‘s Hollywood Studios bekannt ist. Die Besonderheit des damaligen Animationsstudios: Besucher:innen des Freizeitparks konnten Disneys Animator:innen bei der Arbeit über die Schultern schauen!

Anfangszeit der Computeranimation: Des Weiteren werden im Behind-the-Scenes, so beschreibt es Jamie, Hintergrundinfos zu den Aufgabenbereichen Effekt-, Hintergrund- und Charakter-Animation geliefert – aber auch zu Kameraarbeit, Scoring und Film- & Tonschnitt. Eine Überraschung: Für Achterbahnschienen, Fahrzeuge und Dart-Geschosse kamen bereits rudimentäre Computeranimationen zum Einsatz!

Weitergeklickt: Kompletter Artikel von Journalist Jamie Lang auf cartoonbrew.com. Das Behind-the-Scenes einerseits, und den entsprechenden Kurzfilm andererseits, finden Interessierte nachstehend verlinkt.

Making of Rollercoaster Rabbit



Roller Coaster Rabbit – Roger Rabbit Short