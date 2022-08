Esri veröffentlicht neue Version von CityEngine!

In nuce: Gigantomanische Alien-Raumschiffe desintegrieren Millionenstädte weltweit: in der Sci-Fi-Fortsetzung Independence Day: Resurgence (dt. Titel Independence Day: Wiederkehr). Doch statt, wie noch beim ersten Teil der extraterrestrischen Katastrophenfilm-Perle auf Modell- und Miniaturbauten zu setzen, besorgt bei der Alien-Invasion zweiter Teil CityEngine die fürs Leinwandspektakel dringend benötigte Zerstörungsorgie. Und jetzt geht das Instrument für (virtuellen) Städteauf- und -abbau in die nächste Runde – denn: Esri hat CityEngine in der Version 2022.0 veröffentlicht, und das bereits im Juni dieses Jahres. Bei CityEngine handelt es sich um eine Software, mit der sich 3D-Städte generieren lassen – unter Zuhilfenahme eines prozeduralen Verfahrens. In der Hauptsache zielt Esri mit CityEngine auf Architekt:innen und Städteplaner:innen als Klientel ab. Allerdings wird die Software auch mit Anbindung an gängige DCC-Tools und Game Engines geliefert.

Neue Funktionen: Eine Besonderheit, die viele Entwickler:innen von Unterhaltungsformaten freuen wird: Mit CityEngine lassen sich jetzt Daten nach Twinmotion exportieren. Twinmotion ist das Echtzeit-Visualisierungs-Tool von Epic Games. Nachstehend einige weitere, neue Funktionen.

Neues Lasso-Auswahlwerkzeug (Lasso Selection Tool)

(Lasso Selection Tool) Mehrere Objekte einzeln drehen oder skalieren – und zwar um ihren Mittelpunkt

– und zwar um ihren Mittelpunkt Vereinfachter Street Inspector: Dient dazu, Straßenpläne zu erstellen

Dient dazu, Straßenpläne zu erstellen Überarbeiteter Get-Started-Screen: Soll User:innen jetzt dabei helfen, sich schneller an die wichtigsten Funktionsweisen der Software zu gewöhnen

Soll User:innen jetzt dabei helfen, sich schneller an die wichtigsten Funktionsweisen der Software zu gewöhnen Überarbeitete CGA: Das ist die prozedurale Modelling-Sprache von CityEngine

Weitergeklickt: Dazugehörige Bekanntmachung „What’s New in ArcGIS City Engine 2022.0“ von Avonlea Fotheringham (Esri Product Marketing Manager) und Taisha Fabricius (Esri Product Manager). Weitere Informationen erhalten Interessierte beim dazugehörigen Veröffentlichungshinweis. Zuletzt berichtete Digital Production vor knapp einem Jahr über CityEngine (16.11.2021). Damals über die Software in der Version 2021.1. Das Video gleich hier unten macht interessierte User:innen mit der Handhabe der Software vertraut.

Urban Design with CityEngine 2022