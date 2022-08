Mit diesem Video-Tutorial Bäume in Blender erstellen!

Das neueste Video des YouTube-Kanals All the Works zeigt, warum Mtree das womöglich beste Blender-Add-on ist, um Bäume zu generieren.

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal All the Works ist ein neues Video-Tutorial erschienen, in welchem interessierten User:innen gezeigt wird, wie es gelingt, das Blender-Add-on Mtree zu nutzen, um damit Bäume zu erstellen. Der Dozent von All The Works preist Mtree als eines der benutzer:innenfreundlichste Add-on für Blender an, mit denen sich Bäume generieren lassen. Im Tutorial kommen handgemalte Texturen zum Einsatz, um den Blättern ein stilisiertes Aussehen zu verpassen. Entstanden sind die Texturen mit der quelloffenen Painting-Software Krita. Das Video-Tutorial finden Interessierte gleich hier unten in voller Länge verlinkt.

Weitergeklickt: Nachstehend weitere, empfehlenswerte Video-Tutorials von All the Works, welche Digital Production in der Vergangenheit vorgestellt hat.

31.05.2022: Geometry Nodes mit Blender. Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes?

Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes? 24.06.2022: Mit Geometry Nodes diesen Strand nachbauen! Für User:innen von Blender 3.1: Mit diesem Videotutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein.

Für User:innen von Blender 3.1: Mit diesem Videotutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein. 28.06.2022: Baut dieses pittoreske Mittelalter-Dorf in Blender nach! Ein weiteres Hammer-Tutorial von „All the Works“, diesmal mit Lowpoly-Traumschlösschen.

Create trees in Blender with MTREE