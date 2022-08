Autodesks Reviewing- und Playback-Tool RV wird quelloffen!

In nuce: Autodesk hat seine Reviewing- und Playback-Software RV zur freien Verfügung gestellt – somit ist die Software quelloffen für User:innen verfügbar. Das geht aus seiner aktuellen Pressemeldung hervor. Die sogenannte Initiative Open Review wird, neben RV von Autodesk, außerdem durch xStudio von DNEG und itview von Sony Pictures Imageworks begleitet. Initiative Open Review ist ein Sandbox-Projekt der Academy Software Foundation (ASWF), welches sich dem Aufbau eines vereinheitlichten, quelloffenen Toolset zwecks Playback, Reviewing und Projekt-Approval verschrieben hat. Autodesk selbst ist ein Gründungsmitglied der ASWF, welche 2018 unter dem Dach der Linux Foundation gegründet wurde.

Weitere Infos: In ihrem Artikel Autodesk envisions cloud-based production ecosystem for Media & Entertainment (dt. “Autodesk plant ein Cloud-basiertes Produktions-Ökosystem für Medien & Unterhaltung“) sagt Diana Colella, SVP, Media & Entertainment bei Autodesk: „Nebst MatrialX, OpenTimelineIO und USD, ist RV unser nächster Schritt, um Cloud-Workflows und offene Standards weiter voranzutreiben.“ Darin Grant, CTO bei Animal Logic und Vorstandsmitglied der ASWF, vergleich den Schritt zu Open Source bei RV mit der Integration des ALUSDMaya-Toolsets bei Autodesk und Pixar. Im Jahr 2015 akquirierte Autodesk das Playback-Tool RV von Tweak Software. Damals wurde das komplette Team von Tweak in das ShotGrid-Team aufgenommen (damals noch Shotgun). Digital Production berichtete dazu am 18.02.2015.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zu: Academy Software Foundation und ihr Open-Source-Projekt, ShotGrid von Autodesk und Autodesks Engagement in puncto Open Source. Zuletzt berichtete Digital Production am 5.08.2022 über die ASWF – damals betrat OpenAssetIO die Sandbox-Phase (OpenAssetIO ermöglicht es Artists, eng miteinander verzahnte Assets zu finden und zu teilen – unabhängig vom Speicherort der Assets).