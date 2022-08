Maxon mit vielen Speakern auf der Siggraph 2022 vertreten!

Vom Emmy-Gewinner EJ Hasssenfratz, bis zum C4D-Papst Athanasios „Noseman“ Pozantzis: Auf der „Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques“ gibt sich das Expertenwissen zu Maxon-Tools die Klinke in die Hand.