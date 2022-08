Moon Knight | VFX Breakdown

In nuce: Bitte was? Ihr schreckt regelmäßig schweißgeflutet aus dem Bett, weil ihr wiedermal davon träumt, ihr säßt in einer wichtigen Uni-Prüfung zum Thema Altägyptische Algebra? Ja? Okay, dann werde wir es unterlassen, euch nach dem Abakus von Khonshu zu fragen. Denn: Dieser VFX Breakdown, den Imagine Engine veröffentlicht hat, bietet Einblicke dahingehend, wie die Visual Effects der Marvel-Streaming-Serie Moon Knight entstanden sind – inklusive ägyptischer Mythologie.

Wovon handelt Moon Knight? In der Serie wird ein ehemaliger CIA-Agent, gespielt von Oscar Isaac, vom altägyptischen Mondgott Khonshu gerettet. Seit März dieses Jahres ist die Serie auf der Streaming-Plattform Disney Plus aufrufbar.

Cast: In weiteren Rollen sind zu sehen: Ethan Hawke als Arthur Harrow, May Calamawy als Layla – und natürlich verkörpert Oscar Isaac den titelgebenden Moon Knight. Schauspielerin May Calamawy beschreibt die Serie als Mischung aus Fight Club und Indiana Jones. Hauptdarsteller Oscar Isaac bezeichnet Moon Knight als Brückenschlag zwischen durchgeknallter Comic-Action und feinfühligem Psychogramm, der die geistige Erkrankung seines Serienheldens ernst nimmt.

Crew: Produziert wird Moon Knight von Executive Producer Kevin Feige, dem zentralen Kreativkopf hinter dem Marvel Cinematic Universe. Als Regisseur einiger Episoden wurde unter anderem Mohamed Diab verpflichtet. Der ägyptische Drehbuchautor und Regisseur verleiht der Serie durch seinen persönlichen Background Authentizität.

Weitergeklickt: Wer sich davon überzeugen will, dass die Mädels und Jungs von Imagine Engine nicht nur altägyptische Gottheiten können, sondern auch Raptor, Gallimimus und den hybriden Indominus Rex, der liest unser Interview mit Martyn Culpitt, Visual Effects Supervisor bei Imagine Engine, über den ersten Teil der Jurassic-World-Reihe (15.06.2022).

Moon Knight | Breakdown Reel | Image Engine VFX