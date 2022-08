A Double Life | Animago Afternoon

In nuce: In der Novelle Die Brust von Philipp Roth verwandelt sich der Protagonist – in eine 155-Pfund-Frauenbrust. Steile Prämisse! Wie der Protagonist seine Existenz als Frauenbrust reflektiert, bietet Gesprächsstoff zur Geschlechterfrage. In eine ähnliche, thematische Kerbe schlagen Job, Joris & Marieke, das Alumni-Trio der Design Academy aus Eindhoven, und Animago-Gewinnerin des Jahres 2015. A Double Life heißt der neueste, animierte Kurzfilm von Job Roggeveen, Joris Oprins und Marieke Blaauw, in dem der männliche Part eines heteronormativen Pärchens damit konfrontiert wird, wenn die eigene Partnerin plötzlich in die Männerdomäne einbricht – von der Gesichtsrasur bis zum Stehpinkeln. Unbedingt sehenswert (und denkenswert)! Den kompletten Kurzfilm finden Interessierte gleich hier unten verlinkt.

Wer sind die Macher:innen? Die drei Gründer:innenköpfe von Job, Joris & Marieke lernten sich während des Studiums kennen. Im Jahr 2007 gründeten sie ihr Studio, das eigenwillige Projekte mit unverkennbarem Look produziert. 2015 veröffentlichten die Drei den Zeitreise-Kurzfilm „A Single Life“, der seinerzeit für den Oscar nominiert wurde, respektive die Juroren des Animago-Awards dermaßen plättete, bis der schrullig-sympathische Kurzfilm für die Preiskategorie „Sonderpreis der Jury“ berücksichtigt wurde.

Weitergeklickt: Am 10.06.2015 stellten wir euch unseren Artikel zu „A Single Life“ kostenlos zur Verfügung. Wir interviewten die drei holländischen Filmemacher:innen auf der FMX 2015 – daraus entstanden ist: ein lesenswerter Werkstattbericht. Schmökert doch mal rein!

A Double Life