Quelloffene Playback- & Reviewing-Tools für Kreativschaffende?

Academy Software Foundation schraubt an einem vereinheitlichen Toolset betreffs Wiedergabe, Reviewing und Freigabeschleifen. Mit dabei sind: Autodesk, DNEG und Sony Pictures Imageworks.

In nuce: Die Stiftung Academy Software (engl. Academy Software Foundation) ruft ihre Initiative Open Review aus (eng. Open Review Initiative). Dahinter steht der Gedanke der Vereinheitlichung. Es soll ein quelloffenes Toolset zwecks Wiedergabe, Reviewing und Freigabeschleifen innerhalb der professionellen Filmproduktion entstehen. Die Initiative Open Review befindet sich aktuell in der Sandbox-Phase. Erst vorgestern, am 9.08.2022, berichtete Digital Production über Autodesks Reviewing- und Playback-Tool RV, welches quelloffen wurde – ebenfalls im Rahmen der Initiative Open Review.

Hintergründe: Die Initiative Open Review wird von namhaften Firmen vorangetrieben, darunter Autodesk, DNEG und Sony Pictures Imageworks, die RV, xStudio und Teile des itView-Ökosystems als Open Source zur Verfügung stellen. Der Ausschuss für technische Leitung (eng. Technical Steering Committee, kurz TSC) nimmt eine zentrale Rolle hierbei ein. In ihm versammeln sich Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der beteiligten Firmen, die miteinander kooperieren, um die unterschiedlichen, von den Firmen bereitgestellten, Bestandteile zusammenzuführen – mit dem Ziel, ein zeitgemäßes Wiedergabe-Slash-Reviewing-Slash-Freigabe-Framework auf die Beine zu stellen.

Wortmeldung: Erik Strauss, TSC-Vorsitzender der Initiative Open Source, betont, das aktuelle Reviewing- und Freigabe-Landschaft umfasse eine große Anzahl, miteinander verbundener Systeme (bspw. Production Tracking, Asset Management, Transcodierung). Mit dem Zusammenschluss der beteiligten Firmen wolle man nun, so Erik, dazu beitragen, die sich wandelnden Bedürfnisse der Kreativwirtschaft bedienen.

Weitergeklickt: Firmen, die sich der Initiative Open Review anschließen wollen, erhalten auf tac.aswf.io alle weiteren Informationen. Am 5.08.2022 berichtete Digital Production ebenfalls von der Academy Software Foundation. Damals war es der, von The Foundry entwickelte, Open-Source-Standard namens OpenAssetIO, jener durch der Stiftung Unterstützung erfuhr. Das Video gleich hier unten rührt für Academy Software Foundation die Werbetrommel.

2022 Academy Software Foundation Reel