Fünf VFX-Pakete für Unity verfügbar!

In nuce: Im vergangenen Monat Juli hat Kollegin Amelia Miller von 80.lv ein Listicle veröffentlicht, in welchem fünf VFX-Pakete präsentiert werden, die Artists beim Vorankommen mit ihren Kreativprojekten unterstützen sollen. Die vorgestellten Pakete sind für die Verwendung mit der Game-Engine Unity gedacht.

Radiant Global Illumination: Laut Amelia handelt es sich um einen bildschirmfüllenden Post-Processing-Effekt, der Szenen um Global Illumination anreichert. Dadurch sollen Spielszenen natürlicher wirken.

All In 1 Sprite Shader: In ihrer Beschreibung bezeichnet 80.lv dieses Paket als Allzweckslösung, wenn es daran geht, Sprite- und User-Interface-Effekte zu erstellen.

Volumetric Fog & Mist 2 wird als leistungsstarkes Paket bezeichnet, mit dem sich Nebel erstellen lässt. Dieses Paket fand bereits in der Spieleentwicklung Verwendung.

Mesh Effects: Funktioniert sowohl mit Mesh-Renderern als auch mit Skinned-Mesh-Renderern. Im Download-Paket enthalten ist eine üppige Auswahl an Partikeln, die besonders mit Sci-Fi-, Fantasy oder Horror-Projekten harmonieren sollen.

Portal VFX Pack eignet sich gleichermaßen für 2D- und 3D-Projekte, enthält mitunter acht vorgefertigte Portaleffekte.

Zum kompletten Listicle von Kollegin Amelia Miller auf 80.lv.