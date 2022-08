Preisträger der Rookie Awards 2022 bekanntgegeben!

In nuce: Im vergangenen Monat Juli wurden die Gewinnerinnen und Gewinner der diesjährigen Rookie Awards bekannt gegeben. Insgesamt reichten über 4.400 Künstlerinnen und Künstler aus über 90 verschiedenen Ländern ihre Beiträge ein. Eine über 150-köpfige Jury wählte Gewinnerinnen und Gewinner auf Grundlage verschiedener Kriterien aus – darunter: Kreativität, Komplexität, Technik, Talent, Art der Präsentation und Industrierelevanz (eng. employment potential).

Weitere Infos: Alwyn Hunt, Mitbegründer von The Rookies, freut sich über den großen Anteil an weiblichen Juroren (über 80); Andrew McDonald, ebenfalls Mitbegründer von The Rookies, zeigt sich erfreut über die hochwertigen Einsendungen, deren ohnehin hohe Qualität, so sagt es Andrew, von Jahr zu Jahre steige. Die drei Hauptsponsoren der Rookie Awards 2022 sind Autodesk, Unreal Engine und Lenovo. Zu den weiteren Sponsoren gehören, neben weiteren: SideFX, Adobe, Dell Technologies oder The Foundry.

Weitergeklickt: Entdeckt die Gewinnerinnen und Gewinner der Rookie Awards 2022 (nach unten scrollen, bis die Auflistung erscheint. Die Einträge sind nach unterschiedlichen Kreativbereichen sortiert, bspw. 2D Animation, Concept Art oder Visual Effects. Anwählbar sind die Finalistinnen, Gewinnerinnen und die Einreichungen gesamt). Artist ame.quasidesigner, aus dem Aufmacherbild mit dem Roboter-Parasaurolophus, finden Interessierte auf Instagram.