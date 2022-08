Maya-Animationen direkt in der Unreal Engine streamen!

Dieses Video-Tutorial demonstriert, wie Artists, dank Live-Link-Plugin, Maya-Animationen in die Game-Engine übertragen – und zwar in Echtzeit!

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal namens Maya Learning Channel wurde eine Video-Tutorial veröffentlicht, welches Maya-User:innen auseinandersetzt, wie die Handhabe des Live-Link-Plugins gelingt, um damit Maya-Animationen zu streamen und zu bearbeiten – und zwar direkt als Sequenz in der Unreal Engine. Streamen und Bearbeiten sollen zudem in Echtzeit möglich sein.

Was ist Unreal Live Link? Unreal Live Link soll insbesondere für die Arbeit in der Virtual Production und in der Videospielentwicklung nützlich sein. In der Beschreibung des Video-Tutorial heißt es, das Live-Ling-Plugin unterstütze mit der aktuellen Version (2) auch benutzer:innendefinierte Attribute, mit welchem User:innen Asset-Animationen innerhalb von Games auslösen. Das betreffende Video-Tutorial namens „Streaming Maya Animation to Unreal using Live Link” finden Interessierte gleich hier unten in voller Länge verlinkt.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit berichtete Digital Production bereits über das Angebot von Maya Learning Channel – zuletzt am 18.07.2022, damals war eine Tutorial-Reihe über USD mit Bitfrost Thema, in deren Rahmen drei Videos über Varianten, Instancing und Co. aufklärten.

Streaming Maya animation to Unreal using Live Link