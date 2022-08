The Man Who Fell to Earth | VFX Breakdown

Was hat VFX-Haus Cinesite mit David "Starman" Bowie am Hut? Diese Streaming-Serie begreift sich als Fortsetzung eines Sci-Fi-Geheimtipps aus dem Jahre 1976!

In nuce: Drei Fun Facts zur absoluten Person der Zeitgeschichte David Bowie: Er hatte einen Gastauftritt im Game The Nomad Soul, dem Erstling von Quantic Dream. Sein Sohn ist der Hollywood-Regisseur Duncan Jones (u.a. Moon, Source Code, Warcraft: The Beginning). Zum dritten Fun Fact… kommen wir gleich? Zuerst: Cinesite hat ein VFX Breakdown Reel zur CBS-Serie The Man Who Fell to Earth veröffentlicht. Die Serie versteht sich als Fortsetzung des Romans von Schriftsteller Walter Tevis (u.a Haie der Großstadt, Die Farbe des Geldes) und dem 70er-Jahre-Film mit David Bowie in der Hauptrolle. Somit hätten wir auch den dritten Fun Fact abgefrühstückt. Buchvorlage und Original-Film heißen übrigens ebenfalls The Man Who Fell to Earth (dt. Der Mann, der vom Himmel fiel).

Cast & Crew: Zu sehen sind die Schauspieler Chiwetel Ejiofor als Faraday, Naomie Harris als Justin, Bill Nighy als Newton und Kate Mulgrew als Finch – Letztere auch bekannt als Captain Kathryn Janeway aus der 90er-Jahre-Serie Star Trek: Voyager. Hinter der Kamera zeichneten sich Jenny Lumet (die Stark-Trek-Serien Strange New Worlds, Discovery und Picard) und Alex Kurtzman (gestaltet seit 2009 das Star-Trek-Franchise mit) verantwortlich – und zwar als Autor:innen und ausführende Produzent:innen.

The Man Who Fell To Earth, Cinesite VFX Breakdown Reel