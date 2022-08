Wie geht Grooming mit Ornatrix, gFur und Unreal Engine 4?

In nuce: Wer die Digital Production liest, der weiß: „Das ist mir jetzt genug Katzenbildchen!“, ist ein Satz, den wir noch nie gesagt haben. Dazu passend ist kürzlich ein Werkstattbericht erschienen, bei dem unser Cat-Content-Radar ausschlägt! Lead Character Artist Glen Yancey hat bei unseren Kolleginnen und Kollegen von 80.lv einen Werkstattbericht veröffentlicht, in welchem nachgezeichnet wird, wie Grooming in Ornatrix und gFur funktioniert – und hinterher die dazugehörigen Dateien in Unreal Engine exportiert werden. Der lesenswerte Werkstattbericht “Setting Up Stylized Fur with Ornatrix, gFur & UE4” verantwortete Arti Burton, Head of Content bei 80.lv.

Wer ist Glen Yancey? Glen Yancey ist Lead Character Artist des Games Lightyears from Home, einem Story-getriebenen Survivial-Game, dessen Spielemechanik Anleihen am Metroidvania-Genre nimmt. Davor war Glen beispielsweise als QA-Tester bei Funcom werktätig, managte unter anderem Bug Reports für das Game Conan: Exiles. Danach war er mitunter als Character & Environment Artist und 3D Asset Artist tätig.

Was erwartet euch im Werkstattbericht? Der Werkstattbericht legt den Fokus auf Monty – den anthropomorphen, katzenartigen Sidekick des menschlichen Protagonisten Sam. Laut Glen war es vergleichsweise einfach, dem menschlichen Helden ein Haarstyling zu verpassen – dank XGen, und den zahlreichen Tutorials, die hierzu online abrufbar sind. Demgegenüber das Grooming von Monty stellte eine Herausforderung für XGen dar, weswegen Glen und sein Team auf eine Kombination aus gFur und Ornatrix umsattelten. Das Grooming des tierischen Adlatus soll, so beschreibt es Glen, Videospiel-Klassikern wie Conker’s Bad Fur Day, Ratchet & Clank oder Shadow of the Colossus ähneln. Im Verlauf seines Werkstattberichts setzt Glen zudem auseinander, wie sein Workflow im Ganzen aussah – immer unter Verwendung von Ornatrix, gFur und Unreal Engine 4.

Weitergeklickt: Zum kompletten Werkstattbericht auf 80.lv. Der Teaser zu Lightyears from Home ist gleich hier unten verlinkt.

Lightyears from Home – Game Teaser