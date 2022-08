Unity veröffentlicht Tech-Demo mit Raubkatzen!

In nuce: Unity hat das Video “Lion: A glimpse of the future with Unity Art Tools” (dt. “Löwe: Ein Blick in die Zukunft mit Unity Art Tools“) veröffentlicht – darin sind zwei Löwen zu sehen, ein erwachsener, männlicher Löwe und ein Jungtier, die miteinander herumtollen. Bei dem Video handelt es sich um eine Technologie-Demo, welcher die Fähigkeiten der Unity-Game-Engine anhand hochauflösender CG-Löwen demonstriert. Die Demo hat eine Auflösung von 4K, läuft auf einer PlayStation 5, mit einer Framerate von 30 FPS, beeindruckt durch die realitätsnahe Grooming-Simulation. Seine Premiere feierte das Video auf der diesjährigen Siggraph.

Hintergrundinfos: Bei vielen der Tools, mithilfe derer die Technologie-Demo entstanden ist, handelt es sich um aktuelle Einkäufe von Unity – darunter: die Vegetations-Software SpeedTree, das Reviewing-Tool SyncSketch und Rigging-Tools von Ziva Dynamics und Weta Digital. Das Video soll, so beschreibt es das Team in einem Blog-Post, die Zusammenarbeit der beteiligten Artists und Entwickler:innen demonstrieren. Ziva etwa haben die animierten Löwen ihre täuschend echten Muskelbewegungen zu verdanken, während das Fell unter Zuhilfenahme von Wetas Grooming-Tool Wig entstanden ist. Für die Fellsimulation und das Rendering verwendete Unity Eigenentwicklungen. Das Blog-Posting bietet außerdem einen bebilderten Einblick in die Entstehung des Videos.

Weitergeklickt: Alles weiteren Infos im Blog-Posting New real-time demo, Lion: Unity Art Tools in action and the future of Wētā Digital for RT3D von Allan Poore (Senior-Vizepräsident bei Unity). Für die Hintergrundinfos zum Video bedanken wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen von 80.Lv, CGPress und CGChannel.

Lion: A glimpse of the future with Unity Art Tools