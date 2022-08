City Generator mit Houdini und UE 5!

In nuce: Tech Artist Simon Verstraete hat auf den sozialen Netzwerken seinen Low-Poly-Stadtgenerator vorgestellt. Entwickelt hat Simon seinen Generator mithilfe von Houdini und Unreal Engine 5. In seinem Twitter-Posting informiert Simon seine Follower:innen darüber, dass der Generator vor allem Houdinis Point Clouds nutzt, um Assets zu platzieren – wohingegen Fahrzeuge innerhalb der prozedural-erstellten Stadt mithilfe der Curve Node von Punkt A nach Punkt B fahren. Für die Assets, die in der Demonstration seines Generators zu sehen sind, nutzt Simon verschiedene Asset-Pakete von Synty Studios (erhältlich auf dem Unreal-Engine-Marketplace).

Weitergeklickt: Leser:innen von Digital Production ist Tech Artist Simon Verstraete kein Unbekannter. Erstmalig berichtete die DP über Simon am 20.04.2020. Damals war es seine Tutorial-Reihe Dungeon Generator, die Interessierte dahingehend informierte, wie sich Level Design prozedural angehen lässt. Danach, am 28.01.2021, war es die Tutorial-Reihe zum Tree Generator, die für virtuelle Aufforstung sorgte. Und schließlich am 14.12.2021 berichtete DP über Simons Edge-Smooth-OP-Tool für Houdini, mit dem User:innen stilisierte Objekte und organische Muster für VFX-Texturen anfertigen. Alle Tutorials & Tools richten sich an Houdini-User:innen. Der freischaffende Houdini & Tech Artist Simon Verstraete ist über Twitter erreichbar.