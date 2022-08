MDL jetzt quelloffen!

In nuce: Nvidia hat MDL (Material Definition Language) jetzt quelloffen zugänglich gemacht. Im Zuge davon werden ebenfalls MDL Distiller und GLSL Backend quelloffen veröffentlicht. MDL stellt sicher, dass Echtwelt-Materialien anwendungsübergreifend korrekt dargestellt werden. MDL wird mitunter von Substance 3D Designer, Substance 3D Painter, V-Ray und Unreal Engine unterstützt – funktioniert außerdem mit Nvidias Omniverse. MDL Distiller hilft dabei, MDL-Materialien zu vereinfachen. GLSL Backend bietet Unterstützung die OpenGL Shading Language. Bekanntgegeben wurde der Schritt zu Open Source auf der Siggraph 2022.

Weitergelickt: Alle weiteren Informationen zur jetzt quelloffenen MDL gibt es im dazugehörigen Blog-Eintrag NVIDIA Announces Full Open Source of Material Definition Language to Streamline Graphics Pipelines, in dem Zach Lo (Product Marketing Manager bei Nvidia) und Stephanie Rubenstein (Developer Product Marketing bei Nvidia) erklären, was mit Open Source für die Material Definition Language zusätzlich einhergeht. Informiert euch auch weiterführend zur Siggraph 2022. Übrigens: Ein weiterer Höhepunkt der Siggraph 2022 ist die 3D & Motion Design Show von Maxon, auf der unter anderem Emmy-Gewinner EJ Hasssenfratz und Cinema-4D-Papst Athanasios „Noseman“ Pozantzis ihr Expertenwissen weitergeben.