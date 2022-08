Für Blender: Substance 3D Add-on veröffentlicht

In nuce: Laut Ymmanuel Flores hat das Substance 3D Add-on für Blender die Beta-Phase betreten – und steht User:innen zum kostenlosen Download bereit. Das gab 3D Artist Ymmanuel über seinen Twitter-Account bekannt. Der Nutzwert für User:innen: Mithilfe des Add-ons werden Substance-3D-Materialien direkt in Blender 3.0 (oder höher) hochgeladen. Auch Änderungen an den Materialien dürfen User:innen über die Benutzeroberfläche von Blender vornehmen.

Hintergrundinfos: In einem Kommentar auf Twitter sagt Ymmanuel, er habe bereits vor einigen Jahren eine eigenständige Version des Add-ons entwickelt – damals noch ohne Unterstützung seitens Adobe. Doch jetzt, dank der eingetroffenen Unterstützung, sei es Ymmanuel möglich – wie es der 3D-Artist schreibt – „das Add-on aus der Perspektive eines solchen 3D Artists zu entwickeln, der sowohl Substance 3D als auch Blender tagtäglich nutzt.“ Weiter führ Ymmanuell aus, das Add-on würde für jeden frei zugänglich gemacht, „der es braucht“.

