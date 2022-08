Aus Kritzeleien wertige 360-Grad-Panoramen zaubern?

Nvidia veröffentlicht die Beta von GauGan360 – einem Tool, das Skizzen & Scribbles in Rundumblick-Panoramen verwandelt. Ideal für den Einsatz in 3D-Szenen?

In nuce: Nvidia hat GauGan360 (Beta) veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem User:innen auch grobe Skizzen in 360-Grad-Umgebungen umwandeln können. Dazu speisen User:innen die Zeichnung einer Landschaft in das Tool ein, woraufhin GauGan360 dieselbe in eine Würfelkarte oder ein gleichwinkliges Bild umwandelt.

Was kann GauGan360? Die dabei entstehenden 360-Grad-Umgebungen eignen sich besonders für den weiteren Einsatz in 3D-Szenen. Laut unserer Kolleginnen und Kollegen von cgchannel eignet sich GauGan360 in der aktuellen Ausführung eher zwecks solcher Umgebungen, für die eine vergleichsweise geringe Auflösung bereits ausreicht (cgchannel nennt eine Bildschirmauflösung von 1.024 mal 768 Bildpunkten als von GauGan360 generierten Output). Nvidias Vorschau-Video (siehe unten) lässt jedoch darauf schließen, dass künftig ein höher aufgelöster Output funktional wird (in der Beschreibung des YouTube-Videos ist die Rede von einer 8K-Auflösung).

Die Technik dahinter: GauGan360 basiert auf derselben Technologie, die auch bei Nvidias GauGan (später umbenannt in: Canvas; Digital Production berichtete am 1.07.2021) zum Einsatz kam. Der Kniff an Canva (und auch an GauGan360): Mithilfe sogenannter Generative Adversarial Networks (GAN) werden Segmentation Maps erstellt. Das Ganze bedient sich eines Deep-Learning-Modells, welches an Million von Bildern geschult wurde.

Weitergeklickt: GauGan360 (Beta) auf imaginaire.cc/gaugan360 ausprobieren.

NVIDIA GauGAN360