Live Assist 9.5 von Assimilate veröffentlicht

In nuce: Assimilate hat Live Assist 9.5 veröffentlicht. Live Assist ist eine Software zwecks Aufnahme, Wiedergabe, Grading, Comping und Live-Streaming. Die Software funktioniert mit Windows- oder Mac-Betriebssystemen. Laut Entwickler basieren die Neuerungen, die Eingang in Version 9.5 gefunden haben, auf Feedback der User:innen von Assimilate. Nachstehend diejenigen neuen Funktionen, die Assimilate in seiner dazugehörigen Bekanntmachung hervorgehoben hat.

Clip & Grade Listenansicht inklusive Such- und Filteroptionen: mit neuem Design

mit neuem Design Neue Multi-Kamera-Ansicht: alle Kamera-Ansichten gleichzeitig sehen

alle Kamera-Ansichten gleichzeitig sehen Framing-Menü mit Flip-Flop-Optionen: wurde ein Update verpasst

wurde ein Update verpasst Verbessertes 3-Schichten-Composite mitsamt neuen Comp A & Comp B Menüs

mitsamt neuen Comp A & Comp B Menüs ACES (cc/cct) Workflows: volle Unterstützung

volle Unterstützung Notch LC-Wiedergabe: volle Unterstützung

volle Unterstützung Verbessertes Video-io: Farbmatrix und Pegel-pro-Kanal einstellbar

Farbmatrix und Pegel-pro-Kanal einstellbar Mehrere In- und Out-Points während einer Aufnahme: volle Unterstützung

Tutorial-Videos: Anlässlich der neuen Version hat Assimilate drei kurze Video-Tutorials veröffentlicht (siehe unten). Das erste Video stellt die Benutzeroberfläche vor, demonstriert, wie es gelingt, video-io, Kanäle und einfache Aufnahme- und Wiedergabeaufgaben vorzunehmen. Das zweite Video zeigt, wie User:innen ein Logo ins Bild setzen, oder ein Watermarking vornehmen – und wie es glückt, Hintergründe im Greenscreen auszutauschen. Das dritte Video setzt auseinander, wie User:innen erfolgreich eine Drei-Layer-Comp anlegen.

Zehn-Prozent-Rabatt zur IBC 2022: Im Zuge der diesjährigen IBC (International Broadcast Convention) bietet Assimilate einen zehnprozentigen Rabatt auf Live Assist. Der Rabatt wird bis einschließlich zum 12.09. angeboten. Unentschlossene testen Live Assist mit der kostenlosen Personal Learning Edition an.

Weitergeklickt: Bekanntmachung von Assimilate zum Release von Live Assist 9.5. Digital Production berichtete zuletzt am 19.07. dieses Jahres über Live Assist, als die Software der Beta-Phase entwuchs.

Live Assist Quick Introduction



Live Assist: Logo overlay and green screen comp



Live Assist: 3-Layer-Comp