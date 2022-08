Die Visual Effects Society justiert ihr Reglement

In nuce: Die Visual Effects Society (VES) hat ihre Preisvergabekategorien erneuert – und den aktuellen Einsendeschluss bekannt gegeben: der 30.11.2022. Die anschließende VES-Preisverleihung ist für den 15.02.2023 angesetzt. Die Einreichungsgebühren bleiben unverändert (460 US-Dollar pro Unreichung).

Dem Zeitgeist geschuldeten Neuerungen: Die angepassten Preisvergabekategorien sollen passierte Veränderung innerhalb der Visual-Effects-Industrie widerspiegeln. Zudem hat die VES sein Reglement (Rules and Procedures) erneuert. Das angepasste Reglement betrifft die Preiskategorien 7, 15, 19 und 22. Also jene, welche folgende Leistungen ehren: Outstanding Visual Effects in a Commercial (Herausragende visuelle Effekte in einem Werbespot), Outstanding Virtual Cinematography in a CG Project (Herausragende virtuelle Kinematografie in einem CG-Projekt), Outstanding Effects Simulations in an Episode, Commercial, or Real-Time Project (Herausragende Effektsimulationen in einer Episode, einem Werbespot oder einem Echtzeitprojekt) und Outstanding Compositing & Lighting in a Commercial (Herausragendes Compositing und Beleuchtung in einem Werbespot).

Neue und zusammengeführte Preiskategorien: Die neu eingerichtete Preisvergabekategorie lautet Emerging Technology (Aufstrebende Technologie), welche die Einzelpersonen hinter den Visual Effects auszeichnen soll – darunter: Produktionsbeteiligte, technische Leiter:innen, Softwareentwickler:innen und ähnliches Personal. Die Preiskategorien 11 & 12 wurden zusammengeführt – und zwar in: Outstanding Animated Character in an Episode, Commercial, or Real-Time Project (Herausragender animierter Charakter in einer Episode, einem Werbespot oder Echtzeitprojekt).

Weitergeklickt: alles Weitere zu den 21ten VES Awards und der neu eingerichteten Preiskategorie 25. Am 14.03.2022 berichtete Digital Production über die Gewinner:innen der 20ten VES Awards – damals waren es der Sci-Fi-Knüller Dune und die Animation-Perle Encanto, welche die Juror:innen überzeugen konnten.