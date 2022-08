Titelsequenz zur Action-Komödie Bullet Train!

In nuce: Die Designer:innen und Filmemacher:innen von Picturemill haben ihre Titelsequenz zum Actionfilm Bullet Train veröffentlicht. Bullet Train entstand unter der Regie von David Leitch (Regisseur von Deadpool 2, Atomic Blonde und Fast Furious: Hobbs & Shaw). Der Film basiert auf einer Buchvorlage des japanischen Schriftstellers Kōtarō Isaka, der Genre-Kenner:innen vorrangig als profilierter Autor von Mystery- & Krimi-Romanen bekannt ist.

Was macht Picturemill? Die Kreativköpfe von Picturemill haben bereits mit wichtigen Filmfirmen wie 20th Century Fox, Columbia Pictuers, Disney, DreamWorks Animation SKG, Lucasfilm Ltd. und vielen weiteren zusammengearbeitet. Im Bereich Film verantwortete Picturemill beispielsweise Titelsequenzen zu Spielfilmen wie Don’t Look Up, Sonic the Hedgehog, The Mummy oder The Dark Tower. Bei Serien zeichnete sich das Team von Picturemill verantwortlich für Star Trek: Strange New World, Star Trek: Discovery, How I Met Your Father oder Prison Break. Picturemill existiert seit 1995, hat sich seither in der Industrie als Dienstleister für aufwendige Motion Graphics etabliert.

Weitergeklickt: Am 25.09.2020 berichtete Digital Production über die Titelsequenz des Serienhighlights Raised by Wolves, umgesetzt von Studio AKA. Stilistisch nicht verwandt oder verschwägert mit der Titelsequenz aus Bullet Train, nichtsdestotrotz einen Klick wert.

Bullet Train | Main Title, Mains on End and GFX