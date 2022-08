In nuce: Maxon wird auf der IBC 2022 (International Broadcast Convention) vertreten sein. Die IBC findet vom 9.09. – 12.09. in Amsterdam statt. Im Zuge davon wird auch Maxon seine 3D and Motion Design Show vor Ort auffahren – wie immer mit dabei: viele, versierte Motion-Graphics-Artists, die ihr Können an die Zuschauenden weitergeben. Maxons 3D and Motion Design Show auf der IBC 2022 wird zudem als Live Stream angeboten – und im Nachgang über Maxons YouTube-Kanal abrufbar sein. Veranstaltungshinweis für Messebesucher:innen: Die entsprechenden Präsentationen werden an allen vier Veranstaltungstagen um 10 Uhr vormittags mitteleuropäischer Zeit stattfinden. Interessierte informieren sich auf 3DMotionShow.com über die Artists, jene ihr Fachwissen zu Cinema 4D, Redshift & Co. präsentieren werden.

Maxon auf der IBC 2022: Darüber hinaus wird Maxon am Stand 7.A27 mit seiner Maxon-One-Produktlinie vorstellig sein. Mit Präsenz auf dem Amsterdamer Event setzt Maxon also auf die bewährte Kombination aus Produktpräsentationen und Expert:innen-Know-how. Maxons Anwesenheit auf dem Live-Event erfolgt, nachdem die Firma hinter Cinema 4D, ZBrush und Redshift bereits auf der diesjährigen NAB (National Association of Broadcasters) in realis erschienen war. Zuletzt berichtete Digital Production am 9.08.2022 über die 3D & Motion Design Show, als auf der Siggraph 2022 Emmy-Gewinner EJ Hasssenfratz oder C4D-Papst Athanasios „Noseman“ Pozantzis ihre Expertise zu Maxon-Tools teilten – wieder live zugegen. David McGavran, Maxons Geschäftsführer, freut sich über die Rückkehr zu Live-Events, kündigt an, auf der IBC 2022 mit einem Paukenschlag aufsetzen zu wollen. Jenseits davon kommuniziert Maxon, man freue sich über die Zusammenarbeit mit Lenovo und AMD.

Weitergeklickt: Alle weiteren Infos zur IBC 2022.