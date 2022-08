Und hier kommt die neue DP!

Welches George-Lucas-Franchise ist in der DP 05 : 2022 mit zwei galaktischen Fanfilmen vertreten? Nein, nicht Indiana Jones! E-11 zeigt, wie ein YouTube-Unpacking-Video im Star-Wars-Universum geht, und Descendants of Order 66 schließt die Lücke zwischen Episode III und IV.

In nuce: Erinnert ihr euch noch an das letzte Star Wars Special der DP? Wir auch nicht. Gab noch nie eins. Dafür haben wir in die DP 05 : 2022 gleich zwei exzellente Fanfilme aus der weit, weit entfernten Galaxie gepackt.

Der komödiantische Unpacking-Kurzfilm E-11 (benannt nach der gleichnamigen Laserkanone): im Werkstattbericht „Ausgepackt! Oder: The Making of E-11: A Star Wars Fan Film” stellt sich Filmemacher Robert Hranitzky die Frage „Was wäre, wenn der E-11 Blaster ein echtes, neue Produkt wäre – und ein Sturmtruppler das Ding auf YouTube unboxen und reviewen würde?“

Bis der zweite Fanfilm namens Descendants of Order 66 den Weg zur Premiere fand, mussten 15 Jahre Herzblut vergossen werden. Aber das wussten die drei Freunde und Star-Wars-Fanboys (darunter die Kreativköpfe Lars Böhl und Andreas Klettke) noch nicht, als sie sich in die Wüste Tunesiens zu Original-Drehorten aufmachten. Auch inhaltlich ist Descendants of Order 66 spannend, wagt er doch den Brückenschlag von Episode III nach IV.

Was erwartet euch (nebst Space Opera und Wookie-Cookies) sonst in der neuen Ausgabe? Nun, beispielsweise ein ausführlicher Artikel zu Zeiss‘ Cinecraft auf Seite 98 (den jede/r Compositing Artist lesen sollte)! Wessen Team hingegen eher übersichtlich aufgestellt ist, aber nicht auf wertige Pipeline-Software verzichten möchte, der bringt mit Anchorpoint seine Shots auf Linie (Seite 82). Außerdem wird es spanisch: Bislang war Peris für On-Set-Kostüme bekannt. Mittlerweile machen die Spanier aber auch in virtueller Klamotte (Seite 114)! Mit Haz Dullul, Speaker der Keynote auf der FMX 2022, haben wir uns auf Seite 54 über die Gamifizierung seines Sci-Fictioners Rift unterhalten (mit viel Unreal Engine unter der Haube). Ebenfalls mit UE gehen die Mondlicht Studios auf Seite 122 in die Produktvisualisierung (mit Renn- und Sportschlitten). Darüber hinaus gibt’s Updates zu beliebten DCC-Tools, denn: Houdini 19.5 (Seite 64) oder Rocket 3F (Seite 148) geben sich das Stelldichein.

Neben Krieg der Sterne, Management-Software, crossmedialen Unreal-Engine-Projekten, und Updates zu den DCC-Evergreens – welche Highlights erwarten euch zudem in der neuen Ausgabe?

Hardware-Tests: Teamarbeit mit Resolve 18 (Seite 40) und Sony A7 IV (Seite 91).

Blickschöne Projekte, egal, ob Tiefsee-Trias (The Last Whale Singer ist gleichzeitig animierter Spielfilm, Computerspiel und Fernsehserie), Streaming (zweite Staffel zu The Witcher), Kino-Blockbuster (unser zweites Interview mit den Macher:innen von Pixar’s Lightyear) oder motorisierte Silberpfeile: A Bigger Splash (Seite 50), The Witcher: Adventures in AR (Seite 71), Play it again, Buzz! (Seite 106) und McLaren vs. Lamborghini: Unreal Engines (Seite 122).

Daneben erwartet euch wieder eine thematische Wundertüte – eine Auswahl daraus: Nils Calles hat sich für euch auf dem Adobe-Event in Berlin umgetan, um sich das Neuste in Sachen Augmented Reality, 3D-Tech und Metaverse unter die Netzhäute zu schieben (Seite 134). Der Audio-Post-Pro-Werkzeugkasten von Nuendo geht in die nächste Runde, will mit erweiterter Dialog-Fähigkeit, Binaural Mixing und Dolby Atmos Kundinnen und Kunden überzeugen – aber reicht das aus, um unseren Kritikaster Björn Eichelbaum zu überzeugen (Seite 138)? Wieder spitzen wir die Ohren, wenn wir in die „Noise Reduction in Zeiten epidemisch auftretender Telekonferenzen“ reinlauschen: Hier hört sich Björn die intelligente Rauschunterdrückung mit Nvidia Broadcast an. Geschmeidig schön, oder nur Lärm (Seite 130)?

Weitergeklickt: Mit einem Klick auf DIGITAL PRODUCTION 05 : 2022 erschließt sich euch die gesamte, thematische Spannbreite. Wir wünschen viel Freude beim Schmökern!