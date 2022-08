Wie funktionieren Fluid Nodes in Houdini 19.5?

In nuce: Technical Artist und Houdini-Fanboy Simon Verstraete hat ein Tutorial-Video veröffentlicht. In diesem gilt es zu lernen, wie es gelingt, sich die verbesserten Fluid Nodes (SOP Flip) aus dem kürzlich veröffentlichten Houdini 19.5 nutzbar zu machen. Das Tutorial lohnt vorrangig für solcher User:innen, die ein Interesse daran haben, wertige Simulationen mit Houdini zu erstellen, oder eine Einführung für die Handhabe von Houdinis Fluid Nodes suchen. Simon demonstriert die Arbeit mit Fluid Nodes anhand mehrere Praxisbeispiele (darunter Wasserspritzer auf einem Plastikspielzeug).

Weitergeblättert: In unserer neuesten Ausgabe, der Digital Production 05 : 2022, hat sich unser Autor und 3D-Visualisierungs-Experte Olaf Finkbeiner das „Quality of Life“-Update von SideFX angeschaut (aka Houdini 19.5). Lest den Artikel jetzt kostenlos in unserer E-Paper-Ausgabe der DP 05 : 2022. Olafs Besprechung, mit dem Titel „Houdini 19.5“, beginnt auf Seite 64.

Weitergeklickt: Leser:innen von Digital Production ist Tech Artist Simon Verstraete kein Unbekannter. Erstmalig berichtete die DP über Simon am 20.04.2020. Damals war es seine Tutorial-Reihe Dungeon Generator, die Interessierte dahingehend informierte, wie sich Level Design prozedural angehen lässt. Danach, am 28.01.2021, war es die Tutorial-Reihe zum Tree Generator, die für virtuelle Aufforstung sorgte. Und schließlich am 14.12.2021 berichtete DP über Simons Edge-Smooth-OP-Tool für Houdini, mit dem User:innen stilisierte Objekte und organische Muster für VFX-Texturen anfertigen. Zuletzt am 22.08. stellte DP Simons, in der Entwicklung befindlichen, Städtegenerator vor. Simons Tutorials & Tools richten sich an Houdini-User:innen. Der freischaffende Houdini & Tech Artist ist über Twitter erreichbar.

Fluid Nodes in Houdini 19.5 || SOP FLIP Tutorial