Feuchtf(r)ischer Konzepttrailer zu The Last Whale Singer!

Telescope Animation veröffentlicht den Concept Trailer zu seiner trickreichen Trias: The Last Whale Singer ist zugleich Film, Serie und Game – dank Unreal Engine. Leser:innen der DP 05 : 2022 erfahren mehr darüber!

In nuce: Bereits im Juni dieses Jahres hat Telescope Animation seinen Concept Trailer für den animierten Spielfilm The Last Whale Singer veröffentlicht. Der Concept Trailer des familienfreundlichen Films wurde dieses Jahr auf dem Internationalen Animation Film Festival in Annecy vorgestellt – auf dem Stand von Epic Games. Der Film erzählt die Geschichte eines rebellischen Buckelwals im Teenager-Alter, der sich, begleitet von einem pingeligen Saugfisch und einem knallharten Orca, in die Tiefen des Ozeans aufmacht, um dort gegen ein bedrohliches Tiefseeungeheuer anzutreten. Der Concept Trailer ist nachstehend verlinkt.

Interview mit den Macher:innen in der DP 05 : 2022: Für die neueste Ausgabe der Digital Production haben wir uns mit den beiden Firmenchefs hinter Telescope Animation zusammengesetzt. Der Fokus des Gesprächs liegt auf der Unreal Engine, respektive darauf, wie die Game Engine kleineren und mittelgroßen Produktionsgesellschaften die Umsetzung aufwendiger Filmprojekte erleichtert. Darüber hinaus gewährten uns die beiden Co-CEOs Maite Woköck und Reza Memari Einblicke dahingehend, wie es Telescope Animation gelang, gleich zwei Epic MegaGrants zu erringen, welche Vorteile damit einhergingen, und wieso sich Maite und Reza dazu entschlossen haben, The Last Whale Singer als animierten Spielfilm, Streaming-Serie und Game zu entwickeln.

Weitergeblättert: Das Interview mit dem Title A Bigger Splash finden Interessierte auf Seite 50 der Digital Production 05 : 2022. Siehe hierzu auch unsere dazugehörige Bekanntmachung. Ein Schmankerl für Sparfüchse: Die DP 05 : 2022 präsentieren wir unseren Leser:innen, weil jetzt erstmals auch als E-Paper, kostenlos und frei zugänglich.

