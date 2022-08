Visual Artist präsentiert verblüffendes Hand-Rig!

In nuce: Visual Artist Murat Miroglu hat ein neues Rendering via Instagramm geteilt, welches einen aktuellen Work-in-progress eines Kreativprojekts abbildet. Das Rendering zeigt eine menschliche Hand, die natürlich wirkende Bewegungen ausführt. Umgesetzt hat Murat diesen Hand-Rig mit Maya und ZBrush. Laut Murat wurde das Rig mittels Blendshapes realisiert, verweist außerdem darauf, dass der Work-in-progress in Zusammenarbeit mit Rigging Supervisor Harris Wu (Scanline VFX) entstanden ist.

Weitergeklickt: Murat besuchen Interessierte auf seiner Homepage, oder auf Artstation. Nachhilfe in puncto Rigging erhalten Wissbegierige bei Arturo Cosos Gnomon-Workshop. In dem Workshop, welchen Digital Production am 05.03.2021 vorgestellt hat, lernen Teilnehmer:innen vom Rigger der Erfolgsserie Love, Death & Robots. Technische Neuerungen, welche die Frickeleien beim Rigging demnächst vereinfachen könnten, gab es am 30.03.2022 zu berichten. Bei Ubisoft entsteht der sogenannte ZooBuilder, der, gestützt durch Machine Learning und Artificial Intelligence, die Skelettstruktur von Tieren nachbaut.