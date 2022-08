Zombiehorden tunneln durch London!

Der YouTube-Kanal All the Works zeigt, wo die Zombies aus 28 Days Later wirklich herkommen: Alle frisch von der Blender-Pipeline gerutscht. Jetzt eigene Zombiearmee auf Spur bringen!

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal All the Works ist bereits im Februar dieses Jahres ein Tutorial-Video erschienen, dass auch jetzt, ein halbes Jahr später, noch für Blender Artists interessant ist. Im Video demonstriert der Moderator, wie es gelingt, das Setup für eine einfache Geometry Node einzurichten – um damit eine Horde Zombie zu generieren. Die Zombie-Modelle und Animationen entstammen Adobes Asset-Bibliothek Mixamo. Der mit Graffiti besprühte Tunnel aus dem Video befindet sich in realis unter der Waterloo Station in London, steht auf sketchfab.com zum Download bereit. Das Video-Tutorial dauert knapp 15 Minuten.

Weitergeklickt: Wer das Tutorial erfolgreich abgeschlossen hat, es jetzt kaum erwarten kann, die Zombiedutzendschaften zu sprengend, bis es nur so spratzt und splattert, der besorgt sich das Dismemberment Gore System, dass Digital Production am 5.04.2021 vorgestellt hat. Dieses funktioniert mit 3ds Max, Maya, Blender und ähnlichen DCC-Tools. Zuletzt berichtete Digital Production am 8.08. dieses Jahres über ein Video-Tutorial, welches auf All the Works veröffentlicht wurde. Damals wurde interessierten User:innen gezeigt, wie es glückt, mithilfe des Blender-Add-ons Mtree Bäume zu erstellen. Entdeckt weitere, spannende Blender-Tutorials auf All the Works.

Zombie Horde in Blender – Animations & Geometry Nodes