MPC Episodic | VFX Breakdown

In einem Land vor unserer Zeit: Herrscherechsen, herrschaftliche Wikinger und herrlich in 80 Tagen um die Welt – ein Schaulaufen aktueller Visual Effects.

In nuce: MPC Episodic hat ein neues VFX Breakdown veröffentlicht. In dem über zweiminütigen Video begegnen Zuschauer:innen unter anderem der Megafauna des Prehistoric Planet (dt. Titel: Ein Planet vor unserer Zeit), der Serien-Adaption zur Sci-Fi-Gaming-Reihe Halo, dem Spin-Off zur Erfolgsserie Vikings (Vikings: Valhalla), der neuesten Verfilmung des klassischen Abenteuerromans In 80 Tagen um die Welt von Jules Verne, den rüstigen Robotern aus Lost in Space, den Xenomorph-artigen Lebensformen aus Raised by Wolves – und den Trollocs aus dem Robert-Jordan-Universum namens Wheel of Time. Das ist geballte Ladung Popkultur, oder?

Weitergeklickt: Nachstehend einige der VFX Breakdowns der letzten Monate und Jahre, welche mit obigen Serien- und Filmmarken verwandt oder verschwägert sind.

MPC Episodic Showreel 2022