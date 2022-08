Wie funktionieren die Geometry Nodes in Blender?

In nuce: Vor knapp einem halben Jahr ist auf dem YouTube-Kanal SCR – 3D & VFX ein Video-Tutorial für Blender erschienen, welches bis heute nicht an Nutzwert eingebüßt hat. Das Video mit einer ungefähren Lauflänge von fünf Minuten zeigt interessierten User:innen die professionelle Handhabe von Geometry Nodes, anhand einer abstrakten Animation. Diese abstrakte Animation besteht aus einer geometrischen Form, deren Bestandteile hin und her wackeln. Das Tutorial richtet sich an Anfänger:innen, ist gleich hier unten in voller Länge verlinkt.

Weitere Tutorials zum Thema „Geometry Nodes in Blender“: In den vergangenen Monaten präsentierte Digital Production wiederholt Video-Tutorials, die sich der Frage widmeten, wie die Geometry Nodes in Blender professionell anzufassen sind.

14.01.2022: Geometry-Node-Skills in Blender 3.0 pimpen?

Zu euren Neujahresansätzen gehört „Blender 3.0 rocken“? Dann dieses Tutorial klicken!

Zu euren Neujahresansätzen gehört „Blender 3.0 rocken“? Dann dieses Tutorial klicken! 19.04.2022: Prozedurale Texturen & Geometrie Nodes. In dieser Tutorial-Reihe heizen prozedurale Texturen die Hamburger-Braterei an. Lecker Learnings mit Blender!

In dieser Tutorial-Reihe heizen prozedurale Texturen die Hamburger-Braterei an. Lecker Learnings mit Blender! 31.05.2022: Geometry Nodes mit Blender. Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes?

Wie verlegt ihr einen realistisch fließenden Wasserfall in Blender – und: Wieso braucht ihr dafür vermaledeite Geometry Nodes? 24.06.2022: Mit Geometry Nodes diesen Strand nachbauen! Für User:innen von Blender 3.1: Mit diesem Videotutorial richtet ihr einen Küstenstrand ein.

Weitergeklickt: Digital Production berichtete am 8.08. dieses Jahres außerdem über ein Video-Tutorial, welches auf All the Works veröffentlicht wurde. Damals wurde Wissbegierigen gezeigt, wie es glückt, mithilfe des Blender-Add-ons Mtree Bäume zu erstellen. Jenseits davon gibt es auf dem YouTube-Kanal All the Works regelmäßig spannende Blender-Tutorials zu entdecken – beispielsweise jenes namens „Zombie Horde in Blender – Animations & Geometry Nodes“, welches wir unseren Leser:innen am gestrigen 29.08. vorgestellt haben. In dem Video demonstriert der Moderator, wie es gelingt, das Setup für eine einfache Geometry Node einzurichten – um damit eine Horde Zombie zu generieren.

Blender 3d geometry node abstract motion animation tutorial for beginner