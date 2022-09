Büchergenerator für Unreal Engine 4 & 5 erschienen!

In nuce: Die Kreativköpfe von Meshingun Studio haben ihren Büchergenerator vorgestellt. Das prozedurale Tool gestattet es User:innen, ganze Bücherregale mit benutzergeneriertem Lesermaterial zu füllen. Verfügbar ist der Büchergenerator für Unreal Engine 4 & 5. Kostenpunkt: 37,29 US-Dollar. Entwickelt wurde der Büchergenerator im Zuge der Entwicklung des Gothic Megapacks für die Unreal Engine (Digital Production berichtete am 25.02.2021). Regler, an denen User:innen drehen dürfen, um die besten Bücher der bibliophilen Welt zu basteln: Farbe, Position, Drehung und Skalierung, Ausrichtung in der Umgebung.

Weitergeklickt: alles Weitere zum Büchergenerator auf dem Unreal Engine Marketplace. Digital Production hat in der Vergangenheit mehrmals über Büchergeneratoren berichtetet – damals allerdings vorrangig über solche für Blender (siehe nachstehend). Übrigens: Wer seine Privatbibliothek erstmal via Büchergeneratoren generiert hat, der giert nach Bücherregalen, worin das Lesematerial untergebracht wird. Auch dazu haben wir einen (Houdini-)Generator am Start.