Video-Tutorial über das Looping mit Bitfrost!

Egal, ob Auto-Looping, For each, Iterate oder Do While: Dieses Video-Tutorial auf dem Maya Learning Channel setzt auseinander, wie Looping funktioniert – und welche farbprächtigen Animationen damit möglich sind.

In nuce: Auf dem YouTube-Kanal namens Maya Learning Channel ist ein fast halbstündiges Video-Tutorial erschienen, in dem 3D Artist Yingying Z grundlegend erklärt, wie User:innen Loopings in Bitfrost aufsetzen. Laut Beschreibung des Videos ermöglicht es Looping, farbfrohe Animationen aufzusetzen. Außerdem stellt Yingying Z im Verlauf des Videos die vier unterschiedlichen Looping-Arten vor, die User:innen in Bitforst zur Verfügung stehen: Auto-looping (automatisches Looping), For Each (einzelnes Looping), Iterate (sich wiederholendes Looping) und Do while (nebenher laufendes Looping). Für das Tutorial kam Autodesk Maya 2023 zum Einsatz. Das Tutorial richtet sich an fortgeschrittene User:innen. Digital Production stellte das Video-Tutorial bereits am 14.11.2014 vor. Auf dem YouTube-Kanal Maya Learning Channel wurde dasselbe Tutorial kürzlich erneut hochgeladen.

Weitergeklickt: Zuletzt berichtete Digital Production am 16.08. dieses Jahres über den Maya Learning Channel. Damals wurde Maya-User:innen auseinandergesetzt, wie die Handhabe des Live-Link-Plugins gelingt, um damit Maya-Animationen zu streamen und zu bearbeiten – und zwar direkt als Sequenz in der Unreal Engine. Davor, am 18.07. dieses Jahres, war es eine Tutorial-Reihe über USD mit Bitfrost, die ebenfalls auf dem Maya Learning Channel erschienen ist. Hier führte wieder 3D Artist Yingying Z durch das Video.

Constructing Loops in Bifrost