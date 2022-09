Behind-the-Scenes-Video zu The Book of Boba Fett erschienen!

In nuce: Industrial Light & Magic hat ein achtminütiges Video veröffentlicht, welches Fangirls & -boys, welche an der Entstehungsgeschichte des Star-Wars-Episodicals The Book of Boba Fett interessiert sind, die Visual Effects der Disney-Plus-Serie näher bringt. Einige der Space-Bestien, darunter der rabaukige Wookie Black Krrsantan oder der Kopfgeldjäger Cad Bane, entstanden mithilfe praktischer Effekte – also mit Spucke, Kleber und komplexer Puppentechnik. Damit der klassischen Tricktechnik nicht genug: Für die spinnenartigen Androiden aus der Serie wurde sogar auf Stop-Motion zurückgegriffen. Für die Szenen mit dem Rancor, wurde eine Animatronic gebaut, auf der Schauspieler:innen in realis aufsatteln konnten.

Spaß und Püppchen beiseite: Für die Umgebungen der Serie nutzten die Macher:innen eine LED-Volume Stage. Für einen Überraschungseffekt in der Branche sorgte der Einsatz von Deepfake-Technologie innerhalb der Serie, die dabei half, einen jungen Luke Skywalker auferstehen zu lassen. Um die achtzig Shots sind dabei entstanden, die Mark Hamill in seiner Paraderolle als Jedi-Ritter zeigen – glattgebügelt, als hätten wir anno 1977. Um Entwicklungen in puncto Machine Learning und Künstliche Intelligenz weiter voranzutreiben, hat Lucasfilm jüngst den YouTuber Shamook engagiert, der mit seinen verblüffenden Deepfakes für Furore sorgte. Beim größten Digital Set, welches für The Book of Boba Fet entstanden ist, handelt es sich übrigens um die Raumhafensiedlung Mos Espa auf Tatooine.

Weitergeblättert: Erinnert ihr euch noch an das letzte Star Wars Special der DP? Wir auch nicht. Gab noch nie eins. Dafür haben wir in die DP 05 : 2022 gleich zwei exzellente Fanfilme aus der weit, weit entfernten Galaxie gepackt. Apropos: Die neueste Ausgabe präsentieren wir unseren Leserinnen und Lesern, weil jetzt erstmals auch als E-Paper, kostenlos und frei zugänglich.

Behind the Magic: The Visual Effects of The Book of Boba Fett