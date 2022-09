The Batman | VFX-Breakdown

In nuce: Scanline VFX hat einen VFX-Breakdown zur Comicbuchverfilmung The Batman veröffentlicht, in dem die fiktionale Grassroots-Politikerin Bella Reál für „Change for Gotham“ plädiert, Riddler mit einem „Sins oft he Fathers“ ein weiteres Puzzleteil für den Fledermausmann hinterlässt, der Gotham Square Garden nach einem Attentat geflutet wird – und sich Batman höchstselbst in einen Faustkampf mit Riddlers Schergen stürzt. Der fast dreistündige Action-Thriller The Batman wurde von Regisseur Matt Reeves realisiert (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes, War for the Planet of the Apes), beim Drehbuch erhielt Reeves Unterstützung von Drehbuch- und Romanautor Peter Craig (u.a. The Hunger Games 1 & 2, Bad Boys for Life, Top Gun: Maverick).

Weitergeklickt: Nachstehend folgend weitere VFX-Breakdowns von Scanline VFX, die demonstrieren, was bei den Mädels und Jungs des VFX-Hauses unter der Pipeline steckt.

25.06.2020: Aktueller VFX-Showcase von Scanline: Im Showcase der Visual Effects-Company Scanline geben sich Spiderman, Aquamann und mechanische Männer die Klinke in die Hand.

Im Showcase der Visual Effects-Company Scanline geben sich Spiderman, Aquamann und mechanische Männer die Klinke in die Hand. 16.09.2021: Godzilla vs. Kong: Scanline VFX im Auge des (monströsen) Betrachters: Kaijus kloppen auf Schlagdistanz!

The Batman | VFX Showreel | Scanline VFX