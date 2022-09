Wie funktioniert die Simulation mit Cinema 4D?

Der Dozent mit dem Maxon-Näschen: Athanasios „Noseman“ Pozantzis stellte auf der Siggraph live sein neuestes Erklärvideo vor – als Teil der The 3D and Motion Design Show.

In nuce: Als Nachklapp zur diesjährigen Siggraph, auf der Maxon mit seiner The 3D and Motion Design Show zugegen war, sind jetzt die dazugehörigen Live-Recordings als YouTube-Videos erschienen – unter dem prominenten Personal tummelt sich: Athanasios „Noseman“ Pozantzis. Im Verlauf des dreiviertelstündigen Videos widmet sich Noseman der Cloth Simulation mit Cinema 4D, respektive setzt er den User:innen auseinander, wie es gelingt, sich Vertex Maps nutzbar zu machen, um einem Zombie einen geschmeidigen Pullover überzuziehen. Dazu verbindet Noseman Punkte und Polygonen des Pullovers mit bestimmten Werten. Das komplette Tutorial-Video ist nachstehend verlinkt.

Weitergeklickt: Leserinnen und Lesern von Digital Production ist Athanasios Pozantzis aka Noseman kein Unbekannter. Mehrmals berichteten wir über den Maxon-Evangelisten, der über 25 Jahre Arbeitserfahrung aufzuweisen hat, sich seit mittlerweile über 15 Jahren bei Maxon als Alpha- und Beta-Tester verdingt, zudem das Entwickler- und Marketing-Team von Maxon unterstützt. Noseman ist C4D-zertifizierter Dozent, vor allem für seine Online-Bildungsangebote zu Maxon-Tools bekannt. Nach eigener Aussage ist Athanasios stolz darauf, derjenige zu sein, welcher bei einer Google-Suche nach dem Begriff „Noseman“ an allererster Stelle aufpoppt.

Noseman @ The 3D and Motion Design Show Siggraph 2022, Day 3