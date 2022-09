Auf der IBC 2022: MRMC mit Motion-Control-Robotern

In nuce: Die Firma Mark Robert Motion Control (MRMC) hat bekanntgegeben, auf der diesjährigen IBC (International Broadcast Convention) mit einer Auswahl bewegungsgesteuerter Roboter vertreten zu sein – inklusive: dazugehörige Steuerungs-Software und passende Broadcasting-Techniken. Der Vorsitzende von MRMC, Assaff Rawner, äußert sich zuversichtlich zur MRMCs Präsens auf der IBC. Vor Ort in Amsterdam wird MRMC am Stand C30 in Halle 11 vertreten sein.

Was erwartet Besucher:innen? Auf dem Stand von MRMC werden Messe-Besucher:innen in Amsterdam vom 9.09. bis einschließlich 12.09. den Bolt Jr+ Cinebot dabei erleben können, wie er seine automatisierten Kamerabewegungen ausführt. Eine Demonstration der Software Flair werden Besucher:innen außerdem in Augenschein nehmen können – unter anderem wird gezeigt: Die wichtigsten Funktionen von Flair, respektive das neu hinzugekommene Focus Assist-Tool. Außerdem werden an Geräten vorgestellt: die PTZ-Kamera ARC-360, das QRS-1 Quiet Rail System, der StudioBot XL-Roboterarm oder das TRH-1-Schienensystem. Laut Herstellerangaben handelt es sich beim QRS-1 Quiet Rail System um ein sowohl preiswertes als auch anpassbares Schienen-System, während der Studio-Bot XL-Roboterarm für automatische Kamerabewegungen im Rahmen von Nachrichten- und Studioaufnahmen konzipiert wurde. Darüber hinaus wird MRMC mit Lösungen vertreten sein, die sich speziell für die Übertragung von Sportveranstaltungen eignen. In seiner Selbstdarstellung schreibt MRMC, alle Roboter des Herstellers seien Kamera-unabhängig, funktionieren als in Kombination mit jedem beliebigen Kameramodell.

Weitergeklickt: Zur Homepage von Mark Robert Motion Control und zum Webauftritt der IBC. Zuletzt berichtete Digital Production am 26.08. dieses Jahres über die IBC 2022. Damals war es Maxons 3D and Motion Design Show, die dafür warb, dieses Jahr auf der Fachmesse vertreten zu sein – mit vielen Expert:innen, die ihr Fachwissen zu Maxon-Tools weitergeben. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen von Provideo Coalition, von denen wir einige Informationen für diese Meldung bezogen haben.