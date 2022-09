Lichtsetzung in Unreal Engine 5: Mehr als nur Lumen!

In nuce: Auf der Lernplattform Gnomon Workshop wurde der Kurs Unreal Engine 5 Lighting Fundamentals veröffentlicht, anhand dem interessierte User:innen die Grundlagen in Sachen Lichtsetzung innerhalb der Game Engine UE 5 lernen. Der Kurs unternimmt einen kompletten Rundgang durch die Möglichkeiten der Lichtsetzung von UE 5, richtet sich vorrangig an solche User:innen, die von Version 4 der Unreal Engine zu Version 5 wechseln. Durch den Kurs mit einer Lauflänge von über drei Stunden führt der Digital Content Developer Charleston Silverman – derselbe vor allem solche Beleuchtungstechniken demonstriert, die sich in der Arbeitspraxis bewährt haben. Einige der Funktionen, welcher der Kurs behandelt, sind: Lightmass, Path Trace Rendering, volumetrische Beleuchtung, Partikellichter, IES-Profile oder HDRI-Hintergründe.

