SideFX Labs veröffentlicht How-to-Video zu Remesh SOP!

In nuce: SideFX hat ein How-to-Video veröffentlicht, welches erklärt, wie Fast Remesh mit Houdini funktioniert. Bei Fast Remesh handelt es sich um einen neuen SOP (Surface Operator) – welcher bewerkstelligt: das Übertragen von nativem Remeshing auf partitionierte Geometrie. Laut Angaben der Entwickler:innen wird dabei jedes Teil parallel bearbeitet, was die, für den Vorgang benötigte, Zeit gering halten soll. Das komplette How-to-Video finden Interessierte gleich hier unten verlinkt.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit berichtete Digital Production wiederholt über How-to- und Tutorial-Videos, die sich für User:innen lohnen, jene ihr Wissen in puncto Houdini erweitern wollen. Nachstehend eine Auswahl.

26.08.2022: Wie funktionieren Fluid Nodes in Houdini 19.5?

Technikkünstler und Houdini-User Simon Verstraete zeigt, wie’s geht: Sein Tutorial-Video bietet den Einstieg mit Houdinis Fluid Nodes – anhand eines spritzigen Praxisbeispiels mit Plastikspielzeug.

Technikkünstler und Houdini-User Simon Verstraete zeigt, wie’s geht: Sein Tutorial-Video bietet den Einstieg mit Houdinis Fluid Nodes – anhand eines spritzigen Praxisbeispiels mit Plastikspielzeug. 8.02.2022: Zum tollen Terraforming in nur 13 Videos? Der Game-Artist aus Belgrad machts möglich – mit Staub, Feuer und Wasser!

Der Game-Artist aus Belgrad machts möglich – mit Staub, Feuer und Wasser! 4.02.2022: Cable Generator 2.0: Ihr seid Houdini User und benötigt ein DIY-Ordnungssystem für euren Kabelsalat? Dann klickt euch dieses Tool an!

Ihr seid Houdini User und benötigt ein DIY-Ordnungssystem für euren Kabelsalat? Dann klickt euch dieses Tool an! 10.01.2022: Stolz der (ungarischen) Nation: Artist von Industrial Light and Magic zieht neogotische Architektur hoch – mit Houdini!

SideFX Labs | Fast Remesh 1 | How to Use It