Image Engine | Studio Reel

Das Schaulaufen der blickschönsten Visual Effects – mit den Robotern aus Lost in Space, den Sauriern aus der Jurassic World, den Superhelden aus dem MCU, und massig Monstren mehr.

In nuce: Was haben Vorzeige-Pokémon Pikachu, die Super-Duper-Helden Venom, Spider-man und Thor, ein Schwarm Straußensaurier aus der Jurassic World, das humanoide Krabbelvieh aus District 9, und der autonome Polizeiroboter Chappie gemeinsam? Sie alle wurden von den VFXler:innen von Image Engine auf die Kinoleinwände gepinselt – so jetzt zu sehen im aktuellen Studio Demo Reel, welches die Mädels und Jungs von Image Engine kürzlich veröffentlicht haben.

Studio Demo Reel | Image Engine VFX