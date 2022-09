Cinema 4D 2023: Worauf können sich Artists freuen?

Die Informationen aus dieser Meldung wurden einer Pressemeldung Maxons entnommen. Alle weiteren Informationen zu Maxon finden Interessierte auf der. Zuletzt berichtete Digital Production über ein Rundum-Update von Maxon am– damals sorgte das Spring Launch Event für fürstliche Frühlingsgefühle. Auch im Vorjahr, anno 2021, ging Maxon mit seinem Herbst-Update an die Startgerade (siehe). Der Artist hinter dem Aufmacherbild dieser Meldung ist übrigens, der im Rahmen von Maxons 3D and Motion Design Show auf der International Broadcast Convention (9.09. – 12.09. in Amsterdam) vertreten sein wird (Digital Production hat amberichtet).