Release: umfangreiche Sammlung nutzwertiger Scripts & Tools!

In nuce: Andrew Averkin, Senior Art Manager bei Nvidia, hat Assembly Tool veröffentlicht – und zwar kostenlos. Bei Assembly Tool handelt sich um eine umfangreiche Sammlung nutzwertiger Scripts und Werkzeuge, die sich an User:innen von 3ds Max richten. Andrew schreibt über Assembly Tool, die Sammlung solle den 3ds Max Workflow einerseits beschleunigen, andererseits vereinfachen – Ziel ist es aber auch, User:innen bei ihrer Arbeit mehr Freude zu bereiten.

Was kann Assembly Tool? Assembly Tool enthält eine große Anzahl von Werkzeugen – unter anderem für: intelligente Transformation und Manipulation von Objekten, zügiges Zusammensetzen von Szenen, Modellieren und Unwrapping, Texturing, Batch-Umbenennung von Objekten und Materialien und, und, und. In seinem Posting auf Artstation klärt Andrew über den kompletten Funktionsumfang auf.

Anwendungsbeispiele und Hintergrund-Infos: Laut Andrews Beschreibung zum Assembly Tool auf Artstation, kam die Sammlung bereits in folgenden Anwendungsbereichen zum Einsatz: Computerspielentwicklung, Spielfilm- & Werbefilmproduktion – an konkreten Beispielen nennt Andrew Medienmarken wie Far Cry, The Elder Scrolls, Destiny, Halo oder Love, Death & Robots. Weiter berichtet Andrew, es habe nahezu vier Jahre gedauert, Assembly Tool zu entwickeln. Als an der Entwicklung Beteiligte werden Andrew Averkin und Viacheslav Sutormin aufgeführt.

Weitergeklickt: Zum Assembly Tool auf Artstation. Nachstehend das Trailer-Video zum Release der Sammlung.

Assembly Tool – Trailer