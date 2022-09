Release: V-Ray 6 für Maya

In nuce: Chaos Group hat V-Ray 6 für Maya veröffentlicht – die neueste Version des Renderers. Zu den neu hinzugekommenen Vorzeigefunktionen gehören unter anderem: geometrisches Tiling, prozedural generierte Wolken, neue Shader-Profile – und VRayEnmesh, womit Geometrien entlang einer Objektoberfläche ohne Instancing wiederholt werden. Praktischer Nutzwert von VRayEnmesh für Artist: das Erstellen von sich wiederholenden Oberflächenmustern wird vereinfacht, so anzutreffen etwa bei Kettenhemden, Hautporen oder Strichpullover. V-Ray 6 für Maya ist für Windows-, Mac- und Linux-Betriebssysteme erhältlich.

Neue Funktionen: Einige der wichtigsten neuen Funktionen von V-Ray 6 für Maya.

USD-Verbesserungen: die neueste MayaUSD-Version wird unterstüzt. Außerdem enthalten: Verbesserungen für OpenVDB-Volumes und V-Ray-Materialexport

die neueste MayaUSD-Version wird unterstüzt. Außerdem enthalten: Verbesserungen für OpenVDB-Volumes und V-Ray-Materialexport Performance: bis zu 30 Prozent schnelleres Rendering für Umgebungsnebel (Environment Fog). Bis zu zweimal schnelleres Rendering für die Transluzent-Ebene im V-Ray-Material. Darüber hinaus: verbesserte Speichereffizienz für Szenen mit tausenderlei Instanzen (Instances)

bis zu 30 Prozent schnelleres Rendering für Umgebungsnebel (Environment Fog). Bis zu zweimal schnelleres Rendering für die Transluzent-Ebene im V-Ray-Material. Darüber hinaus: verbesserte Speichereffizienz für Szenen mit tausenderlei Instanzen (Instances) Verbesserte Lichtkuppel (Dome Light): Der neue Finite-Dome-Modus erlaubt es User:innen die physische Größe eines Lichts zu steuern – anhand von Radius und Höhe

Der neue Finite-Dome-Modus erlaubt es User:innen die physische Größe eines Lichts zu steuern – anhand von Radius und Höhe Background Cloud Submissions: Laut Herstellerangaben haben User:innen nun auch dann Zugriff auf Maya, wenn sie gerade an Chaos Cloud Rendering versenden

Weitergeklickt: alle weiteren Informationen und Funktionen zu V-Ray 6 für Maya auf chaos.com. Das nachfolgende Produktvideo illustriert einige der neuen Funktionen des Renderers anhand von Praxisbeispielen (und einem sechsbeinigen Erkundungsroboter, der auf einer Vulkanlandschaft herumstakst).

V-Ray 6 for Maya — now available