Sony stellt PTZ-Vollformat-Kamera vor

In nuce: Sony hat seine FR7 angekündigt. Bei Sonys FR7 handelt sich um eine motorisierte, ferngesteuerte, schwenk-, neig- und zoombare Kamera, ausgestattet mit Vollformat-CMOS-Sensor und Sony E-Mount. Laut Herstellerangaben ist die FR7 die weltweit erste PTZ-Vollformat-Kamera mit austauschbaren Objektiven. PTZ steht für Pan-Tilt-Zoom – es ist also möglich, solche Kamera via Fernsteuerung zu schwenken und zu neigen. Üblicherweise kommen PTZ-Kameras als Sicherheits- oder Überwachungskameras zum Einsatz. Sonys FR7 soll ab November dieses Jahres käuflich erhältlich sein.

Einige der technischen Spezifikationen von Sonys FR7

dieser ist bereits eingebaut und elektronisch steuerbar. Der Hersteller wirbt damit, dass dank der verbauten ND-Filter lästiges Objektwechseln per Hand entfielen Jeweils zwei Steckplätze für zwei unterschiedliche Formate: wie auch bei FX3 und A7S III von Sony, können User:innen entweder zwei UHS-II-SD-Karten einsetzen oder zwei CFexpress-Karten vom Typ A. Sprich: Die FR7 gestattet es, aufnehmen, maximal zwei Karten eines Typs aufzunehmen. Anders gesagt: Zwei von einem Typ oder jeweils eine einzelne eines Typs

Weitergeklickt: weitere Informationen beim Internetauftritt des Herstellers. Das nachfolgende Werbevideo demonstriert den Einsatz der FR7 im Rahmen eines Filmdrehs für ein Musikvideo. Für diese Meldung haben wir Informationen von diyphotography.net und pro.sony/en_BA/ bezogen.

Introducing the Sony FR7: the World’s First Cinema PTZ